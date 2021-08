Google Photos : comment libérer de l'espace?

Depuis le 1er juin 2021 Google a supprimé l'espace de stockage illimité sur Google Photos. Vous n'avez plus accès maintenant qu'au stockage partagé prévu de base pour ses utilisateurs, soit 15 Go à travers l'ensemble des outils Google. Nous vous avions d'ailleurs proposé différentes alternatives à Google Photos.

Si vous souhaitez tout de même conserver Google Photos, il est peut-être urgent pour vous de faire de la place ! Voici quelques idées pour optimiser votre espace :

Désactiver la sauvegarde des photos pour WhatsApp

Si vous utilisez l’application WhatsApp, les images et vidéos que vous recevez peuvent occuper pas mal d’espace avec la possibilité de sauvegarder WhatsApp dans le Cloud. Sous Android, vous avez la possibilité de choisir de désactiver la sauvegarde des vidéos et photos dans Google Photos.

Pour ce faire, allez dans l’application, sauvegarde et synchronisation et ensuite dans « Dossiers de l’appareil à sauvegarder ». Maintenant vous pouvez désactiver les photos que vous ne souhaitez pas garder.

Vous pouvez aussi choisir de ne pas sauvegarder les photos et vidéos WhatsApp vers le Cloud.



Convertir ses photos en photos haute qualité sur Google Photos

Allez sur l’icône Google Photos puis cliquez sur Paramètres.

Dirigez-vous sur Récupérer de l’espace de stockage et cliquez sur Compresser. Grâce à cela, le logiciel va optimiser les photos et elles prendront moins de place sur le Cloud.

Lancez l’application Google Photos sur votre smartphone, tapotez sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres de Google Photos.



Supprimer les captures d’écran

Avec le temps, les captures d’écran prennent de plus en plus d’espace. L’avantage avec Google Photos c’est qu’il les identifie parfaitement. Pour les supprimer, allez dans l’application Google Photos, et tapez « screenshots ». La plupart des screens apparaîtront et vous pourrez alors les sélectionner pour les supprimer.

Vider la corbeille

Google Photos possède aussi une corbeille. Elle se vide naturellement toute seule en effaçant les fichiers de plus de 60 jours, mais si vous souhaitez abréger leur supplice et récupérer immédiatement tout l'espace disponible, vous pouvez tout vider d’un coup. Attention, cette manipulation est définitive.

Augmenter votre espace de stockage

Vous avez aussi la possibilité, si vous n'avez pas le courage de tout faire ou simplement si vous avez vraiment besoin de plus d'espace, d'augmenter votre espace de stockage à 100 Go (au lieu de 15 Go) en payant 19,99 € par an voir plus si vous le souhaitez.