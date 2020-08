Pixel 4a 5G : avec un écran un peu plus grand que la version 4G ?

Le Pixel 4a n'est pas encore lancé que sa variante Pixel 4a 5G commence à faire parler d'elle. Et il ne s'agirait pas seulement d'une simple déclinaison plus puissante.

Google a finalement levé le voile sur son smartphone Pixel 4a placé en milieu de gamme à quelques mois seulement du lancement du Pixel 5, son prochain smartphone de référence.

La firme a d'ailleurs commencé à évoquer un Pixel 4a 5G et le Pixel 5 pour le mois d'octobre, après la mise à disposition d'Android 11, la nouvelle évolution de son OS mobile.

Google n'a pas livré beaucoup de détails concernant ces nouveaux modèles, hormis la confirmation qu'ils seront compatibles 5G, avec un rendu / teaser montrant une partie de leur tranche.

Sur Twitter, il se murmure que le Pixel 4a 5G n'aura pas les mêmes dimensions que le Pixel 4a et qu'il proposera un affichage 6,1 pouces au lieu de l'écran 5,81 pouces du modèle 4G.

De son côté, le Pixel 5, qui pourrait être en fait la version XL, opterait bien pour un grand affichage 6,67 pouces AMOLED, avec un possible rafraîchissement de 120 Hz pour des animations plus fluides de l'interface.

Les attentes portent toujours sur la présence d'un SoC Snapdragon 765G à bord, et non le SoC Snapdragon 865 / 865+ plus puissant, ce qui aura l'avantage de permettre de le placer à un tarif inférieur aux 799 dollars du Pixel 4 de 2019.