Google Pixel 5 : une seule version du smartphone et en taille XL et un tarif intermédiaire

Cette année, le smartphone Pixel 5 serait celle à représenter la nouvelle génération et il s'agirait en fait de la version XL.

Tout en ayant récemment annoncé le Pixel 4a, Google prépare déjà la suite avec une variante Pixel 4a 5G et surtout un Pixel 5 qui seront dévoilés durant le mois d'octobre.

Habituellement, le géant de Moutain View lance ses smartphones de référence par paire, avec un modèle standard et une version XL.

La crise mondiale du coronavirus et peut-être un changement de stratégie devrait changer la donne cette année avec un unique modèle lancé pour représenter la 5ème génération.

On sait déjà qu'il n'embarquera pas le SoC le plus haut de gamme du moment mais plutôt un processeur de milieu de gamme Snapdragon 765G qui lui apportera néanmoins la compatibilité 5G.

Et avec une dalle de diagonale 6,67 pouces AMOLED, il apparaît que le Pixel 5 du mois d'octobre sera sans doute la version XL du modèle, même si cette mention ne sera pas indiqué et qu'il constituera donc "le" Pixel 5.

Il pourrait offrir un rafraîchissement d'écran de 120 Hz, comme certains smartphones premium, et il a été jusqu'à présent repéré avec 8 Go de RAM (au lieu de 6 Go sur les Pixel 4).

Son prix supposé tournerait autour de 699 dollars (et peut-être vers 670 € en Europe), c'est à dire compris entre les 499 dollars du Pixel 4a et les 799 dollars du Pixel 4 à son lancement, mais cela reste évidemment à confirmer.