Google Pixel 5 : pas plus que du Snapdragon 765 cette année

Il pourrait y avoir du changement dans la gamme de smartphones Pixel cette année. Google proposait jusqu'à présent autour du mois d'octobre des smartphones dont l'un au moins embarquait un SoC haut de gamme de Qualcomm mais cela ne serait plus le cas avec la série Pixel 5.

Des indices suggéraient déjà que les smartphones de prochaine génération n'exploiteraient pas le SoC Snapdragon 865 et tout laisse à penser désormais que les modèles lancés au second semestre utiliseront plutôt un SoC Snapdragon 765 orienté en milieu de gamme (ou le Snapdragon 765G un peu dopé pour du gaming ou le récent Snapdragon 768).

Google Pixel 4

David Ruddock, du site Android Police, l'affirme et XDA Developers relève que le smartphone portant le nom de code redfin censé représenter la prochaine génération des smartphones Pixel est effectivement associé à un SoC Snapdragon 765.

S'il n'utilisera pas le plus puissant des SoC disponibles, le Pixel 5 devrait tout de même profiter de la 5G grâce au modem 5G intégré de la plate-forme. Selon d'autres rumeurs, il ne disponisera pas non plus du capteur Soli et de la détection des gestuelles introduits sur la série Pixel 4.