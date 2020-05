Google Pixel 4a : le lancement du smartphone reporté au 5 juin ?

Le smartphone Pixel 4a doit compléter la gamme Pixel 4 en s'étendant sur le milieu de gamme mais la crise mondiale du coronavirus perturbe les calendriers. Les dernières rumeurs évoquaient une disponibilité vers le 22 mai, selon une information échappée d'un opérateur mais cette date aurait été repoussée.

Il est en effet question désormais d'un lancement le 5 juin prochain. Cette nouvelle fenêtre de tir pourrait être liée à l'événement Android 11 Beta Launch Show qui doit dévoiler la première beta d'Android 11 le 3 juin.

Cet événement en ligne, à défaut de pouvoir organiser cette année un événement Google I/O 2020, pourrait donc être aussi le moment de l'annonce du Pixel 4a, avec une disponibilité arrivant rapidement derrière.

L'information provenant de Vodafone Allemagne, concerne-t-elle uniquement cet opérateur, ou même l'Europe ? Difficile à dire.

Le Pixel 4a doit proposer un affichage 5,81 pouces FHD+ AMOLED avec poinçon pour le capteur avant 8 megapixels et un SoC Snapdragon 730 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Restant toujours en 4G, il ne proposera qu'un unique capteur photo 12 megapixels capable d'enregistrement vidéo 4K à l'arrière. Il tournera bien sûr sous Android 10.