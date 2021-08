Google Pixel 5a : le smartphone 5G officialisé mais pas prévu en France

Après bien des rumeurs et attentes, Google ajoute le Pixel 5a 5G à son catalogue de smartphones, quelques mois avant l'arrivée de la nouvelle gamme Pixel 6. Si cette dernière évoluera profondément sur le design comme la fiche technique, le modèle annoncé reste pour sa part très proche des modèles précédents.

On y trouvera un affichage 6,34 pouces OLED FHD+ et en 60 Hz et toujours un SoC Snapdragon 765G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.0 ainsi qu'une compatibilité 5G.

Le smartphone embarque une batterie de 4680 mAh avec charge 18W et une puce de sécurité Titan M.

La partie photo se compose d'un module 8 megapixels à l'avant et d'un double capteur photo à l'arrière avec module principal 12,2 megapixels f/1,7 et ultra grand angle 16 megapixels f/2,2 logés dans un carré et sous lequel se trouve le lecteur d'empreintes.

On notera la présence d'une certification IP67 protégeant le smartphone des éclaboussures et immersions courtes et d'une prise jack 3,5 mm. Le Pixel 5a 5G tournera sous Android 11 à son lancement et migrera rapidement vers Android 12 une fois disponible.

La bonne surprise vient du prix, fixé à 449 dollars, la mauvaise étant que sa commercialisation, programmée le 26 août, n'est pas prévue en France.