Google Pixel 5a : lancement du smartphone le 26 août ?

Avec toutes les informations dévoilées par Google sur sa future série de smartphones Pixel 6 et son SoC Google Tensor, on en oublierait presque qu'il existe aussi un Pixel 5a qui n'a pas encore été commercialisé.

L'appareil mobile a fait l'objet de nombreuses fuites révélant ses caractéristiques et son design, et il a même passé les certifications de la FCC, dernière étape fréquente avant un lancement.

Après plusieurs fenêtres de tir prédites mais pas concrétisées, c'est vers le mois d'août que se tournent les regards, avant l'arrivée d'Android 12 et de la prochaine génération.

Le leaker Jon Prosser apporte des précisions en affirmant que le Pixel 5a sera lancé le 26 août et commercialisé uniquement en ligne et en Google Store physique. Il dévoile également le tarif : 450 dollars.

Le Pixel 5a reprend le design des Pixel 4a / 4a 5G et Pixel 5 avec un affichage 6,4 pouces FHD+ et rafraîchissement 90 Hz et toujours le même SoC Snapdragon 765 accompagné de 6 Go de RAM et un modem lui apportant une connectivité 5G.

On retrouve à l'arrière un bloc photo carré avec un module principal 12 megapixels Dual Pixel et un ultra grand angle 16 megapixels tandis que le capteur photo avant est logé dans un poinçon en angle.

On notera enfin la présence d'une batterie 4650 mAh dans une coque certifiée IP67 le protégeant des éclaboussures et des immersions. Une prise jack 3,5 mm serait toujours de la partie.

Avec la prochaine série qui arrivera quelques semaines plus tard avec un nouveau design et un paquet de nouvelles fonctionnalités, le Pixel 5a risque d'avoir du mal à se faire remarquer. Son atout restera sans doute son prix puisque les Pixel 6 tendent vers une montée en gamme les rapprochant du segment premium.