Google Pïxel 6 Pro : le SoC custom Whitechapel au niveau du Snapdragon 870 ?

Les détails concernant les futurs smartphones Pixel de Google continuent de se dévoiler officieusement et l'on en sait un peu plus sur les performances attendues.

La série Pixel 6 sera le support du lancement d'Android 12 durant le second semestre et l'on a déjà pu commencer le changement de design qui se prépare avec un dos blanc et orange marqué par la bande sombre du bloc photo.

On suppose également que la série de smartphones inaugurera un SoC Whitechapel custom conçu avec Samsung au lieu des solutions Snapdragon habituellement utilisées jusque-là.

Selon de nouveaux détails, cette puce, qui devrait profiter d'une gravure en 5 nm, aurait des performances proches de celles du Snapdragon 870. Elle ne cherchera donc pas à rivaliser en ultra premium mais proposera une expérience et au niveau du haut de gamme actuel, avec un accent mis sur la partie intelligence artificielle, tandis que le GPU sera de type ARM Mali.

Concernant, le Pixel 6 Pro, Max Weinbach indique que le smartphone devrait offrir une résolution QHD+ et un rafraîchissement d'écran de 120 Hz, tandis que le Pixel 6 sera en FHD+ 120 Hz.

Doté d'une batterie de 5000 mAh, il proposera également un triple capteur photo avec un module 50 megapixels Sony IMX, un ultra grand angle et un zoom périscopique 8 megapixels assurant un zoom x5 sans perte.

La série Pixel 6 sera lancée en octobre, à moins que la pénurie de composants ne reste forte et retarde le lancement à novembre.

Le même Max Weinbach a également évoqué l'existence du Pixel 5a en précisant qu'il ne sera pas plus cher que le Pixel 4a 5G et qu'il sera dépourvu de charge sans fil. Enfin, il est toujours question d'une première montre connectée Pixel Watch qui disposerait d'une puce custom également gravée en 5 nm.