Google : Pixel 5a, Pixel repliable et plusieurs appareils en préparation

Plusieurs appareils en préparation chez Google sont mentionnés dans un document, dont le Pixel 5a et un mystérieux Pixel repliable.

Après le Pixel 4a tout juste dévoilé, Google ne devrait pas manquer de projets en matière d'appareils mobiles ces prochains trimestres, avec peut-être même quelques surprises.

Le site 9to5Google a relevé dans un document relatif à Android un liste de smartphones Pixel dont certains n'existent pas encore. A côté des Pixel 4a 5G et Pixel 5 déjà évoqués par Google, il est aussi question du Pixel 5a qui porterait le nom de code barbette et de trois appareils en préparation : raven, oriole et passport.

Pixel 4a

Les deux premiers pourraient correspondre à la série Pixel 6 de 2021 tandis que passport est accompagné d'un commentaire faisant explicitement référence à un "foldable Pixel", ou Pixel repliable.

Tout semble donc indiquer que Google pourrait à son tour proposer un smartphone Pixel avec écran pliable dans quelque temps, peut-être sur la fin 2021 si l'on en croit le document.

9to5Google note qu'un tel projet de Pixel avec écran repliable avait déjà été repéré l'an dernier, au moins dans le cadre d'un projet étudiant sa faisabilité technique. En attendant, le même document précise un lancement au mois d'octobre 2020 pour les Pixel 4a 5G et le Pixel 5, tandis que le Pixel 5a semble être programmé pour le printemps 2021, comme aurait sans doute dû l'être le Pixel 4a en 2020 sans la crise du coronavirus.

Il reste maintenant à voir si tous ces smartphones à venir cités dans le document passeront effectivement le stade de la commercialisation.