Pixel 6: Google zapperait Qualcomm et développerait ses propres processeurs

Pour sa prochaine génération de smartphones Pixel (du moins après le futur Pixel 4a et le Pixel 5 du second semestre), Google pourrait être tenté de ne plus faire appel aux processeurs Snapdragon de Qualcomm.

Alors que le Pixel 5 pourrait exploiter un SoC Snapdragon 765 de milieu de gamme plutôt que le puissant Snapdragon 865 logiquement attendu sur ce type d'appareil mobile, des rumeurs ont couru sur le développement d'un processeur custom en collaboration avec Samsung et qui pourrait équiper de futurs générations de smartphones Pixel, voire de produits sous Chrome OS.

Selon Axios, cité par XDA Developers, Google aurait suffisamment avancé sur ce projet pour envisager son utilisation dans les smartphones Pixel de l'an prochain (Pixel 6 ?).

Pixel 4a

Le processeur conçu par Google et Samsung porterait le nom de code Whitechapel et exploiterait la gravure en 5 nm EUV du groupe coréen. Le groupe de Mountain View aurait déjà reçu une première version fonctionnelle de la puce et des développements futurs pourraient conduire à une variante pour chromebooks.

Il est question d'une configuration octocore faisant appel à des coeurs ARM Cortex-A78 pour les éléments les plus puissants du CPU, avec une puce NPU fournie par Google pour les traitements d'intelligence artificielle, notamment pour renforcer les capacités de Google Assistant.

La partie GPU correspondrait à un ARM Mali non spécifié tandis que le modem sera logiquement fourni par Samsung, sans précisions sur ses capacités. Le développement d'un tel SoC permettrait à Google de disposer d'une solution répondant aux besoins précis de ses produits, comme Apple le réalise avec succès grâce à ses SoC Apple Ax.