Google Pixel 5a : toujours en Snapdragon 765

Le prochain smartphone Pixel de Google exploitera le même SoC que les Pixel 5 et Pixel 4a 5G, à savoir le Snapdragon 765.

On commence à avoir une idée du futur smartphone Pixel 5a que pourrait bientôt lancer Google. Son design a déjà été aperçu et reste globalement similaire aux modèles actuels de la gamme, avec un affichage plan poinçonné et un bloc photo à deux capteurs.

Si le SoC à bord restait un mystère, le site 9to5Google affirme qu'il s'agira du Snapdragon 765G, déjà présent à bord du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G. Si l'on excepte le très récent Snapdragon 780G, mais qui ferait du Pixel 5a un modèle supérieur au Pixel 5, et à moins que Google change de fournisseur (peu probable), c'est en fait à peu près le seul choix restant.

Credit : @OnLeaks

Sa présence est en partie confirmée dans le code d'Android 12 Developer Preview, où l'on peut trouver son nom de code, Barbet, et le type de processeur, sm7250, correspondant au Snapdragon 765G et qui apporte aussi une compatibilité 5G.

Voilà qui ne va pas simplifier la lisibilité de la gamme Pixel avec des smartphones au design très similaire et à la fiche technique quasi-identique sur ses points principaux. Cela jouera-t-il sur le prix ?