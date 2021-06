Google Pixel 5a : vers un lancement en août ?

La plate-forme Android 12 a déjà été dévoilée en mai avec les premières previews pour les développeurs, en attendant l'arrivée de la série de smartphones Pixel 6 durant le second semestre.

Entre les deux, le smartphone Google Pixel 5a, dont les détails techniques et le design ont été diffusés via diverses fuites, n'a toujours fait pas d'apparition officielle et a déjoué les prédictions d'une annonce en juin.

Dans ce flou général, Mark Gurman, de Bloomberg, indique dans sa newsletter Power On que le Pixel 5a devrait être enfin lancé durant le mois d'août, ce qui collerait avec le timing de lancement du Pixel 4a 5G l'an dernier.

Il y a toujours des interrogations concernant sa distribution (il ne serait lancé qu'aux Etats-Unis et au Japon), ce qui risque d'en faire un modèle quelque peu élusif.

Le Pixel 5a conservera le design de la série Pixel 5 avec un bloc photo carré intégrant deux capteurs photo et le flash, et il conserverait le SoC Snapdragon 765 déjà présent sur la gamme.

L'affichage 6,2 pouces exploitera une dalle OLED avec un poinçon en angle pour le capteur photo.