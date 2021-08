Pixel 6 : Google confirme développer son propre processeur mobile Tensor SoC

| Source : The Verge

Google dévoile les grandes lignes de ses smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro et confirme une nouveauté particulière : la présence d'un Tensor Soc plutôt qu'une puce Qualcomm.

Avec Android 12 bientôt disponible, Google commence à évoquer sa nouvelle série de smartphones Pixel 6. Le géant confirme l'évolution du design avec un bloc photo en bandeau donnant trois teintes à la coque et surtout l'utilisation d'un nouveau SoC mobile.

Si la firme s'est appuyée sur les puces de Qualcomm ces dernières années, elle inaugure cette fois un SoC développé en interne et baptisé Tensor SoC ou Google Tensor, prédisant des capacités en IA.

On se souvient que les rumeurs évoquaient un projet Whitechapel conçu avec Samsung pour remplacer les puces Snapdragon. Il ne s'agit pas d'une puce Exynos mais d'un SoC à part, même si on ne connaît pas la part de chacun dans ce dernier.

Google n'en donne pas les caractéristiques mais la partie intelligence artificielle devrait être particulièrement développée. La firme intègre aussi une puce de sécurité Titan M2 plus performante.

La puce dédiée Pixel Visual Core sera également présente et l'on trouve à bord une version mobile du TPU (Tensor Processing Unit), ce composant créé par Google pour ses datacenters.

Comme toujours, il s'agit d'essayer de se différencier par des spécifications particulières adaptées au hardware et apportant des fonctionnalités que l'on ne retrouvera pas ailleurs.

On peut donc s'attendre à des traitements particuliers en photo et vidéo, pour de la traduction ou saisie vocale instantanée ou de la reconnaissance d'objet et de visage

Deux modèles sont prévus. Le Pixel 6 Pro proposera un affichage incurvé sur les tranches, OLED 6,7 pouces QHD+ et rafraîchissement 120 Hz, doté de trois capteurs photo : un grand angle très lumineux, un ultra grand angle et un téléobjectif x4 optique.

Le Pixel 6 offrira un affichage 6,4 pouces FHD+ avec rafraîchissement 90 Hz et l'écran sera plan. A l'arrière, on trouvera deux capteurs, le grand angle et l'ultra grand angle, mais pas le zoom de la version Pro.

Si les modèles précédents avaient un design un peu passe-partout, les Pixel 6 auront une finition plus premium...ce qui signifie aussi que les tarifs devraient grimper et peut-être jusqu'à plus de 1000 dollars au moins pour le Pixel 6 Pro.

Google ne donne pas encore de date précise pour le lancement, indiquant seulement une commercialisation durant l'automne.