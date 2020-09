Pixel 5 : le smartphone se montre en photos mais sous le nom Pixel 5s

Lorsque le Pixel 4a a été officialisé au mois d'août, Google a également évoqué l'existence d'un Pixel 4a 5G et d'un Pixel 5 qui seront lancés plus tard durant le mois d'octobre.

Une image a été diffusée montrant le smartphone de profil tandis que diverses fuites assurent qu'il embarquera un SoC Snapdragon 765G avec 5G intégrée et non un SoC Snapdragon 865 comme on aurait pu l'attendre sur ce smartphone de référence.

De nouvelles photos du smartphone sont apparues sur le Web montrant le dos d'un prototype bardé de stickers, avec un double capteur photo logé dans un carré et un lecteur d'empreintes.

A l'avant, un poinçon en angle est confirmé dans l'écran mais l'affichage des caractéristiques du smartphone dans les paramètres montre que le smartphone aurait en fait la dénomination Pixel 5s.

XDA Developers note en outre que le Pixel 5 a été identifié sous plusieurs références, ce qui laisse penser qu'il sera proposé en plusieurs variantes, l'une avec support pour la 5G sub-6 GHZ et mmWave (bande millimétrique) et les autres avec la 5G sub-6 GHz seule.

La mention R3 EVT sur l'un des stickers confirme également le nom de code Redfin du smartphone et le statut de prototype du modèle photographié.