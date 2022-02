Pixel 6 et 6 Pro : Google confirme des problèmes Wi-Fi en très petit nombre

À la suite de la publication et diffusion de la mise à jour de février pour les appareils Google Pixel, des utilisateurs des smartphones Google Pixel 6 et Google 6 Pro ont fait état de problèmes avec la connectivité Wi-Fi souffrant soudainement de désactivations aléatoires.

La coupure automatique du Wi-Fi serait notamment susceptible de se produire quand les Pixel 6 sont verrouillés. Parmi d'autres plaintes et signalements, des utilisateurs ont constaté qu'un bug touchait le Wi-Fi et le Bluetooth, faisant que l'activation de l'un provoquait la désactivation de l'autre et vice versa.

Google confirme la réalité des problèmes touchant le Wi-Fi sur les Pixel 6 et indique avoir identifié la cause profonde. Ils ne concerneraient néanmoins qu'un " très petit nombre d'appareils. " À souligner en effet que des utilisateurs de Pixel 6 n'avaient pas noté de souci particulier avec l'installation de la mise à jour de février.

" Bien sûr, nous réalisons qu'il s'agit d'une mauvaise expérience et nous avons immédiatement développé un correctif logiciel qui sera disponible dans la prochaine mise à jour Google Pixel. Elle sera déployée en mars. "

Un problème de qualité avec les mises à jour ?

Google présente ses excuses de rigueur et remercie les utilisateurs affectés pour la remontée du bug qui est donc une régression après la mise à jour de février. Sans entrer dans les détails et dans l'attente du correctif en mars, ils sont invités à prendre contact avec l'équipe de support le cas échéant.

Les mises à jour Google Pixel ont connu quelques ratés pour les Google Pixel 6 sortis en octobre dernier, dont une mise à jour de décembre qui avait été chaotique. Elle avait fini par être reportée avec ses correctifs reversés dans la mise à jour de janvier.

Malgré les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, le patron d'Alphabet et de Google a souligné des ventes record pour les smartphones Pixel au cours du dernier trimestre 2021.