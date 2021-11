Pixel 6 : le démontage du smartphone s'annonce laborieux

Le smartphone Pixel 6 de Google s'affirme plus que les générations précédentes, à la fois par son design renouvelé et par sa fiche technique intégrant le SoC Google Tensor et des composants dédiés spécifiques.

Dans cette nouvelle formule, sera-t-il facilement réparable ? Le site PBKreviews a tenté le démontage du Pixel 6 pour répondre en partie à cette question et visualiser l'organisation des composants.

D'emblée, les difficultés commencent avec un écran solidement fixé par des adhésifs. S'ils maintiennent fermement l'affichage en place et préviennent les infiltrations d'eau, il ne sera pas facile d'extirper ce composant fragile pour le remplacer.

Autre élément problématique, le lecteur d'empreintes est lui aussi solidement fixé au panneau de l'écran. Faudra-t-il aussi le remplacer en cas de changement d'écran ? Une fois ces premières difficultés passées, l'intérieur du smartphone est relativement accessible.

PBKreviews note tout de même que la batterie est fermement maintenue au point que les tirettes en plastique censées la déloger peuvent se casser. Dans ce démontage, il a donc fallu là encore retirer la batterie avec beaucoup de précautions.

Mauvaise nouvelle, le port d'alimentation est soudé à la carte mère et demandera donc des étapes supplémentaires pour son remplacement. Malgré ces complications, qui portent sur des éléments pouvant être amenés à devoir être réparés dans la vie du produit, PBKreviews attribue au Pixel 6 un score de réparabilité de 6/10.