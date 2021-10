Pixel 6 : Google y croit et a passé une grosse commande en production

Google s'apprête à dévoiler ses smartphones Pixel 6 avec leur design renouvelé et l'intégration d'un SoC Tensor conçu en interne avec l'aide de Samsung et mettant l'accent sur l'intelligence artificielle, le tout fonctionnant avec Android 12.

Là où les générations précédentes jouaient la discrétion, les nouveaux appareils mobiles vont se distinguer par un nouveau style marqué par le bandeau sombre regroupant les capteurs photo à l'arrière.

Google semble être confiant dans le succès de ses nouveaux modèles et le Nikkei Asia affirme que le géant de Mountain View a passé commande pour 7 millions d'unités, soit le double du volume de tous les Pixels écoulés l'an dernier.

Le Pixel 5a, lancé plus tôt dans l'année (mais pas en France), n'est pas oublié en produit d'appel puisque le volume de production s'élèverait à 5 millions de smartphones.

Apporter une cohésion matériel / logiciel

La firme veut profiter de la sortie des contraintes de la pandémie mondiale et de son rôle d'unique fabricant de smartphones nord-américain dans un océan de productions asiatiques, ce qui pourrait renforcer son image sur son marché national mais aussi en Europe et au Japon.

Le but est bien désormais de commencer à prendre des parts de marché face aux géants du secteur en tirant parti de la cohérence entre hardware et software grâce à des fonctions d'Android spécifiques aux Pixel, à un support étendu à plusieurs évolutions d'Android et aux puces dédiées toujours plus nombreuses dans ses smartphones.

Les Pixel 6 restent toutefois produits en Chine, rappelle le Nikkei Asia, la pandémie ayant freiné les efforts pour déplacer la production au Vietnam. Si Google doit conjuguer les difficultés de la pénurie de composants et des coupures d'électricité touchant la Chine, il y a aussi eu des problèmes à régler pour garantir l'étanchéité des smartphones, ce qui a pu retarder l'assemblage, indique la publication.

Enfin, à côté de Google Tensor pour les smartphones, la firme travaillerait sur une puce plus imposante destinée aux chromebooks et autres systèmes sous Chrome OS.