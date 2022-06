Explosion du prix sur le OnePlus 10 Pro mais aussi sur une montre, un casque, un écran PC et un PC portable

Commençons avec le smartphone OnePlus 10 Pro qui profite d’une belle réduction sur Amazon.

Le mobile est équipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,67" avec une définition de 3216 x 1440 pixels et d’un taux de rafraichissement 120 Hz adaptatif. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. De plus, le smartphone propose le mode HyperBoost Gaming Engine qui fournit une expérience de jeu mobile optimale.

Pour la photo, le OnePlus 10 Pro est doté d’un triple capteur optimisé grâce à Hasselblad, avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle 50 mégapixels de 150 degrés et un téléobjectif de 8 MP. Pour faire des selfies, un objectif Sony IMX 615 de 32 MP se loge dans l’écran. Pour finir, le mobile intègre une batterie de 5000 mAH accompagnés d’un chargeur de 80 W.

Sur Amazon, le smartphone OnePlus 10 Pro est au prix de 832 € au lieu de 999 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à la montre connectée Amazfit Stratos 3 est également mise en avant avec une belle réduction.

Cette montre est dotée d’un boîtier en acier inox avec un affichage tactile circulaire de 1,34" de 320 x 320 pixels protégés par du verre Gorilla Glass. Elle est étanche 5 ATM avec un module GPS. La smartwatch est capable de vous accompagner 70 heures sans le GPS et 35 heures avec.

La Amazfit Stratos 3 utilise la technologie des écrans réflectifs pour assurer une bonne visibilité même en plein soleil. De plus, la montre vous accompagne sur pas moins de 19 modes sportifs, sans oublier la présence au dos d’un cardiofréquencemètre optique.

La montre connectée Amazfit Stratos 3 est au prix de 108 € au lieu de 135 € avec la livraison gratuite depuis Amazon.



Continuons avec le casque gamer Logitech G432 qui est à petit prix sur le site d’Amazon.

Vous profiterez sans gêne de votre casque tout le long de la journée grâce à son poids léger et sans pression. De plus, ses transducteurs audio de 50 mm vous font profiter d’une expérience de jeu immersive.

Notons aussi la présence d’un micro avec la technologie sourdine Flip-up et de trois touches programmables. Et enfin, vous bénéficiez du casque pendant 7h30 et il fonctionne sur tout type de plateforme, que ce soit PC ou console.

Sur Amazon, le casque gaming Logitech G432 est au prix de 30 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Passons à l’écran incurvé gamer Samsung Odyssey G5 qui est à prix réduit sur Carrefour.

Il intègre une dalle de 32" avec une définition de 2560 x 1440 px et un taux de rafraichissement de 144 Hz. De plus, l’écran profite des technologies AMD FreeSync, HDR10, Anti-scintillement, Black Equalizer, etc. L’Odyssey G5 est pourvu d’un DisplayPort, de deux ports HDMI et d’une sortie audio. Pour finir, l’écran est ncurvé avec des bords fins qui augmentent l’immersion.

Sur Carrefour, le Samsung Odyssey G5 est au prix de 289 € au lieu de 399 €.



Finissons avec le PC portable Gamer HP Victus 16 qui est à petit prix sur Cdiscount.

Ce dernier intègre un écran de 16,1" avec une résolution de 192 x 1080 pixels. Il embarque le processeur Intel Core i5-11400H avec 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage en SDD. Il est doté aussi d’un chipset graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Sa batterie vous accompagnera pendant 9,75 heures. Le PC profite également de la technologie Thunderbold 4 et du WiFi 6E.

Le PC portable Gamer HP Victus 16 est au prix de 720 € au lieu de 899 € avec le code AFFAIRE10 sur Cdiscount.

Le PC portable Gamer HP Victus 16 est au prix de 720 € au lieu de 899 € avec le code AFFAIRE10 sur Cdiscount.