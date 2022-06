Haylou lance les 3 jours des marques chez AliExpress avec jusqu'à -70% ! (casques, montres...)

À partir du 8 juin 9h jusqu'au 10 juin 9h, AliExpress met en avant la marque Haylou. Cette dernière est spécialisée dans la production et la commercialisation de casques Bluetooth et de dispositifs portables intelligents. Vous profitez d'une expédition dans les 48 heures et chaque produit est garanti un an. N'hésitez pas à consulter la page dédiée Haylou chez AliExpress.

Parmi toutes ces promotions, prenons l'exemple de la montre connectée Haylou RS4.

La montre intègre un écran AMOLED de 1,78" avec une définition de 368 x 448 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz. La smartwatch est équipée d’un bracelet magnétique permettant de l’attacher ou de la détacher rapidement. Parmi ces capteurs, vous profitez d'un thermomètre qui prend votre température corporelle et vous alerte s'il y a un souci. Vous pourrez aussi récupérer votre taux d’oxygène dans le sang, vos battements de cœur ou encore avoir un suivi de votre sommeil et de votre stress.

La Haylou RS4 Plus vous accompagne aussi sur 105 sports différents comme la course, le tennis ou même la natation. Pour l’autonomie, la montre connectée est pourvue d’une batterie de 230 mAH permettant de profiter de 28 jours d’autonomie maximale ou de 10 jours pour une utilisation quotidienne.

Pour les jours de marques chez AliExpress, la montre connectée Haylou RS4 Plus est au prix de 53 € avec la livraison gratuite.



Prenons un deuxième exemple avec les écouteurs Bluetooth Haylou GT1 qui profite d'une belle réduction sur AliExpress.

Ce sont des écouteurs de type intra-auriculaire qui s'adaptent à toutes les morphologies grâce trois paires d'embouts fournis. De plus, ils sont dotés de contrôles tactiles qui permettent d'activer un assistant numérique, de changer de musiques ou de répondre à un appel. Il profite aussi de la technologie de réduction de bruit.

Grâce à leurs batteries de 310 mAh, vous profitez de 5 heures d'autonomie et 20 heures en comptant les recharges possibles depuis l'étui de rangement. Ils sont compatibles Bluetooth 5.2 et vous promettent une connexion optimale avec vos appareils pour une écoute fluide et sans coupure.

Sur AliExpress, les écouteurs Haylou GT1 2022 sont au prix de 22 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans pour les jours des marques chez AliExpress :

Casque

Écouteurs

Montre connectée



