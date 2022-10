Des prix de folie sur le Google Pixel 6 Pro mais aussi sur un casque, une souris, des écouteurs et un SSD

Commençons ce top 5 avec le smartphone Google Pixel 6 Pro qui profite de 24% de réduction sur Amazon.

Il est doté d’un écran OLED 6,7 pouces avec une définition de 1440 x 3120 pixels et un rafraichissement dynamique de 120 Hz. Il intègre le processeur Google Tensor avec 12 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Le téléphone portable fonctionne sous l'OS Android 12.

Au niveau de la photographie, il possède un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP est aussi présent, et le smartphone profite d’un capteur de 48 MP avec un téléobjectif équivalent à 104 mm (f/3,5). Pour les selfies, vous trouverez un capteur photo de 12 MP. Pour finir, le téléphone portable dispose d’une batterie de 5000 mAh offrant jusqu’à une journée d’autonomie.

Sur Amazon, le smartphone Google Pixel 6 Pro 128 Go est au prix de 679 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant au SSD Samsung 980 Pro 1 To qui bénéficie d'un petit prix sur Amazon.

Le stockage SSD affiche le format M.2 avec une vitesse de lecture de 7000 Mo/s et une vitesse d’écriture de 5000 Mo/s qui permet de charger vos logiciels et vos jeux ultra-rapidement. Le SSD Samsung 980 Pro intègre un contrôleur SSD Elpis custom avec 1 Go de RAM pour le cache.

Il est également accompagné d’un dissipateur en nickel qui favorise une température stable. Et enfin, le SSD est pourvu de la technologie TurboWhite permettant de profiter des performances maximales que peut offrir le SSD.

Sur le site d'Amazon, le SSD Samsung 980 Pro 1 To est au prix de 130 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec la souris Logitech G502 Hero qui voit son prix chuter de 50 % sur Amazon.

Elle est équipée d'un capteur optique Hero 25K qui offre une sensibilité maximale de 25 000 DPI. Elle est dotée de 11 boutons totalement programmables avec un rétroéclairage RVB modifiable. Ces derniers ont une durée de vie de 50 millions de clics.

Un autre avantage de la souris, est qu'elle est pourvue de 5 petites masses de 3,6 g chacune qui permettent d'augmenter ou de réduire son poids initial et de s'adapter à toutes les utilisations. Pour finir, la souris affiche un profil de droitier et elle est sans fil avec une durée de vie extra longue.

Sur Amazon, la souris Logitech G502 Hero est au prix de 80 € au lieu de 159 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec le casque Philips Fidelio X2HR qui voit son prix chuter de 53 %.

Il profite de coussinets respirants haute qualité avec mousse à mémoire de forme qui protègent deux haut-parleurs de 50 mm. Ces derniers offrent un son haute définition avec des basses claires et équilibrées. Le casque vous fait profiter d'une sensibilité de 100 dB. De plus, la conception acoustique du casque élimine l'augmentation de la pression atmosphérique derrière le haut-parleur. Et enfin, le casque est de type filaire amovible.

Sur Amazon, le casque Philips Fidelio X2HR est au prix de 140 € au lieu de 300 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec les écouteurs JBL Wave 200 TWS qui sont également à prix réduit.

Ils profitent de basses profondes et un son de qualité avec la technologie JBL Deep Bass. Ils bénéficient aussi de la technologie Dual Connect qui permet de se connecter à deux périphériques en même temps. De plus, une simple pression de doigts permet de contrôler vos appels, votre musique et profiter d'un assistant vocal. Pour finir, les JBL Tune 200 TWS profitent de 5 heures de lecture continue, et avec le boitier, vous pouvez rajouter 20 heures supplémentaires.

Les écouteurs JBL Tune Wave 200 TWS sont au prix plus que réduit de 53 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



