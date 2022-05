Grosse réduction sur le POCO M4 Pro mais aussi sur notre sélection : iPhone, HUAWEI, TV, SSD...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone POCO M4 Pro 5G qui profite d'une belle réduction sur le site d'AliExpress.

Le smartphone est doté d'un écran de 6,6" FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch. Dans l'écran, nous observons un capteur photo de 16 MP permettant de faire de bons selfies. De plus, il intègre le SoC MediaTek Dimensity 810 cadencé à 2,4 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage avec une extension possible via microSD jusqu’à 1 To.

Le smartphone intègre un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Et pour finir, le smartphone est pourvu d’une batterie de 5000 mAh qui offre jusqu'à deux jours d’utilisation avec un chargeur de 33W bénéficiant d'une charge rapide.

Le smartphone POCO M4 Pro 4+64 Go est au prix réduit de 160 € avec le code ICM17 et le coupon. La livraison est gratuite depuis la France.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur le net, voici notre sélection :

Smartphone

Montre connectée

TV

Écouteurs

Casque

Accessoire PC



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les cinq offres de folie avec les smartphone Xiaomi Redmi 11, montre HONOR Watch GS Pro, casque JBL Tune 660 ou encore les cinq offres à ne pas rater dont le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G et les écouteurs QCY T13.