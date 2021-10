Le Pixel 6 peut désactiver la 2G pour plus de sécurité

Les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro profitent d'un nouveau SoC Google Tensor conçu avec Samsung mais ce n'est pas la seule puce conçu en interne. Pour la sécurisation des appareils mobiles, un composant Titan M2 est présent et assure une protection avancée en plusieurs couches, décrites dans un article du Google Security Blog.

On apprend que la puce repose sur l'architecture RISC-V et qu'elle supporte Android Strongbox, l'espace sécurisé stockant les clés pour les mots de passe et codes PIN et les protégeant jusque dans leur utilisation par le SoC.

Lors de la présentation des Pixel 6, cet aspect sécurité a été largement mis en avant par Google avec l'affirmation qu'il s'agit des smartphones Android les plus sécurisés du marché, capables de résister à des attaques utilisant des méthodes avancées dont celles épiant à un niveau physique les réactions du processeur.

En dehors de la puce Titan M2, c'est l'espace sécurisé TrustZone de ARM, avec Trusty OS aux commandes, qui est utilisé et fait aussi le lien avec le Tensor Security Core présent dans le SoC.

L'intelligence artificielle apportée par le SoC Google Tensor est aussi mise à contribution pour détecter les menaces potentielles de phishing dans les communications et avertir l'utilisateur d'un risque, tandis que le Google Play Protect utilise du machine learning pour repérer précocément des comportements suspects dans les applications.

Au sein d'Android 12, on trouve désormais un Hub de sécurité pour gérer plus finement les autorisations, notamment celles liées à la localisation et à l'activation des caméras et micros.

Le site 9to5Google note qu'une option permet également de désactiver les appels sur les réseaux 2G, plus facilement piratables car utilisant des protocoles moins élaborés. Seuls les appels d'urgence peuvent alors être passés sur l'ancien réseau cellulaire.