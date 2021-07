Google Pixel 6 : jusqu'à 5 ans de mise à jour Android

Les caractéristiques de la série Pixel 6 se précisent un peu plus avant leur lancement plus tard dans l'année. Google pourrait aussi annoncer pour les modèles un support d'Android sur 5 ans.

Les smartphones Pixel 6 sont déjà plus ou moins connus grâce aux différentes fuites de ces derniers, tant pour leur nouveau design que pour une fiche technique qui fera intervenir un SoC custom conçu avec Samsung.

Le leaker Jon Prosser complète les trous en détaillant plus avant les caractéristiques des deux modèles attendus. Le Pixel 6 (nom de code Oriel) aurait donc un affichage 6,4 pouces AMOLED avec capteur photo avant 8 megapixels, un SoC custom Whitechapel avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

La partie photo aura droit à un capteur photo principal 50 megapixels et un ultra grand angle 12 megapixels et le tout fonctionnera avec une batterie de 4614 mAh et Android 12.

Le Pixel 6 Pro profitera pour sa part d'un affichage 6,71 pouces avec dalle "Plastic OLED" avec un capteur photo avant passé à 12 megpixels. Le SoC Whitechapel aura droit à 12 Go de RAM et 128 / 256 ou 512 Go de stockage.

Le triple capteur photo reprendra le module principal 50 megapixels et l'utra grand angle 12 megapixels et ajoutera un téléobjectif 48 megapixels. La batterie passera également à 5000 mAh, toujours avec Android 12 à bord.

Le leaker affirme enfin que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro auront droit à cinq ans de mise à jour Android, sans préciser toutefois ce que recouvre cette disposition, entre évolutions de la plate-formevet correctifs de sécurité. Cela devrait tout de même donner l'assurance de pouvoir conserver son smartphone durant plusieurs années sans craindre l'obsolescence.