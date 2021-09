Pixel 6 : lancement le 28 octobre, précommandes le 19 ?

Les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro arriveront cet automne et la fenêtre de tir commence à se préciser. Le mois d'octobre, habituel pour les lancements des smartphones de Google, se confirme et le leaker Jon Prosser fournit des dates précises.

Ecartant l'idée d'une présentation en septembre, il affirme de son côté que la série sera proposée en précommande à partir du 19 octobre, avec une commercialisation en toute fin de mois, le 28 octobre.

Cela suggère une présentation vers la mi-octobre ou directement le 19, même si le leaker ne peut confirmer la tenue d'un événement spécial à cette occasion ou une annonce par simple voie de communiqué de presse.

On se retrouverait bien là sur le timing habituel de Google, avec en parallèle un lancement d'Android 12 sur les derniers mois de l'année, avec les premiers smartphones rapidement mis à jour chez les fabricants les plus précoces en attendant l'arrivée des modèles embarquant nativement le nouvel OS mobile, à commencer donc par les Pixel.