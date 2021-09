Pixel 6 : une charge sans fil passée à 23W avec le Pixel Stand

Pendant que les fabricants chinois de smartphones rivalisent en matière de puissance de charge filaire ou sans fil pour leurs appareils, Google devrait rester dans des valeurs relativement basses pour sa nouvelle série Pixel 6, suivant en cela des acteurs comme Samsung ou Apple.

En attendant une confirmation officielle, la charge filaire supportée par la nouvelle série pourrait atteindre 33W même les smartphones seront livrés sans chargeur, selon la nouvelle tendance amorcée avec l'iPhone.

Credit : Android Police

Pour ce qui est de la charge sans fil, le site Android Police fournit une indication via une capture d'écran qui suggère que le socle Pixel Stand devrait assurer une charge de 23W.

Le socle devrait embarquer un ventilateur pour évacuer la chaleur et, avec cette capacité, il ferait mieux que les 15W proposés là aussi par Samsung et Apple, mais moins que les 50W (OnePlus) à 67W (Xiaomi) proposés par la concurrence...et plus que les 10W du Pixel Stand original.

Il ne faudra plus attendre très longtemps avant de voir débarquer la série Pixel 6 et son nouveau SoC Google Tensor et Android 12 puisque le lancement est prévu cet automne.