Pixel 6 : de la charge rapide 33W mais pas de chargeur dans la boîte

Les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont officialisés mais pas encore lancés et Google a déjà confirmé qu'ils seront livrés sans chargeur dans la boîte. Si le géant californien a évoqué les grandes lignes de la fiche technique de ses smartphones et mis l'accent sur leur processeur Google Tensor, il n'a rien dit des capacités de charge proposées sur ces nouveaux modèles.

Le site 91Mobiles, d'après une information de Yogesh Brar, affirme que les Pixel 6 et 6 Pro auront droit à une charge rapide de 33W, ce qui apportera du mieux par rapport à la charge 18W généralement utilisée sur les Pixel.

C'est toutefois loin des offres de bon nombre de fabricants, notamment chinois, qui proposent des charges rapides beaucoup plus puissantes, de 60 à plus de 100W (indépendamment du risque de dégradation plus élevé de la batterie dans le temps).

Ce serait tout de même supérieur aux charges proposées par des acteurs de poids comme Samsung ou Apple qui n'augmentent que très progressivement la puissance de charge de leurs appareils mobiles.

S'il sera possible d'utiliser un chargeur déjà en possession de l'utilisateur, Google préparerait logiquement son propre chargeur 33W qu'il sera sans doute possible d'acheter en option.

La même source souligne par ailleurs que le Pixel Fold, nom supposé donné au premier smartphone avec écran pliable de Google, aurait été retardé, sans plus de précisions. Il pourrait tout de même faire l'objet au moins d'un teaser (et avec un peu de chance d'une présentation sommaire) en même temps que la présentation des Pixel 6 plus tard dans l'année.