Pixel 6 : un modem 5G Samsung à bord à l'assaut du marché US

Confirmant un peu plus la parenté avec le groupe coréen, le Pixel 6 embarquera un modem 5G signé Samsung et non Qualcomm. Une étape importante pour le groupe coréen sur le marché US.

Pour sa série Pixel 6 attendue dans quelques mois, Google a fait le choix de se passer des SoC Snapdragon de Qualcomm pour se tourner vers sa propre solution Google Tensor.

Connue sous le nom de code Whitechapel, elle a été développée en collaboration avec le groupe Samsung et vise à créer un processeur mobile aux fonctions spécifiques qui ne seront pas forcément retrouvées chez la concurrence.

La base pourrait être celle d'une puce Exynos, marquant une nouvelle stratégie chez Google dont les smartphones Pixel ont tous embarqué une solution Snapdragon jusqu'à présent.

Le Pixel 6 seront compatibles 5G et, là encore, le modem embarqué proviendra de Samsung au lieu de Qualcomm, confirmant la proximité du géant coréen dans la conception de la série.

Samsung peut enfin montrer les qualités de ses modems 5G aux USA

Surtout, cela permet à la firme de prendre pied sur le marché US. En effet, les solutions Exynos et leur modem associé sont généralement proposées en Europe et en Asie dans les smartphones premium de Samsung, tandis que les Etats-Unis ont droit à des plates-formes Snapdragon.

Le modem 5G de Samsung sera capable de fonctionner en bande sub-6 GHz et en bande millimétrique (5G mmWave) et permettra de montrer le savoir-faire coréen dans un marché US totalement dominé par Qualcomm sur ce point.

Ce dernier rappelle toutefois à Reuters que le modem ne fait pas tout et que le réglage fin des composants RF l'accompagnant ont un grand rôle à jouer dans les performances globales (vitesses de transfert, qualité de réception du signal...). C'est sur ces éléments que la firme de San Diego joue désormais sa différenciation pour mettre en avant ses solutions.

A noter également que la série Pixel 6 devrait profiter du support de l'UWB (Ultra WideBand) permettant des interactions à courte portée.