Google Pixel 6A : le smartphone passe la certification FCC, lancement imminent

Le troisième membre de la famille Pixel 6 a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises et sa récente certification par la FCC américaine suggère que son officialisation est pour bientôt.

Elle constitue en effet souvent la dernière étape avant une présentation officielle qui survient en général quelques semaines plus tard. Cela correspondrait bien avec un lancement à l'occasion de l'événement Google I/O qui se tiendra les 11 et 12 mai prochains et qui pourrait dévoiler aussi une montre connectée Pixel Watch.

Les documents de la FCC ne dévoilent pas beaucoup d'informations mais confirment tout de même le support de la 5G mmWave (bandes millimétriques). La rumeur veut qu'il embarque un affichage 6,2 pouces FHD+ AMOLED et un SoC Google Tensor avec 6 Go de RAM qui semble aussi performant que celui du Pixel 6.

Si le Pixel 5A n'a été commercialisé que sur quelques marchés, le Pixel 6A devrait profiter d'un lancement plus large. A voir maintenant si la commercialisation effective suivra rapidement l'annonce ou si elle se jouera durant l'été, comme l'évoquent certaines rumeurs.