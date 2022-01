Google Pixel 6A : vers un lancement au printemps

Google aurait prévu un événement au mois de mai pour présenter un nouveau smartphone, le Pixel 6A, et sa première montre connectée, la Pixel Watch.

Après les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google aurait un nouveau modèle à présenter d'ici quelques mois. Comme pour la génération précédente, un smartphone Pixel 6A viendrait s'ajouter à la gamme durant le printemps.

Selon le leaker Max Jambor, c'est durant l'événement annuel Google I/O 2022 au mois de mai que la firme dévoilerait le Pixel 6A, plutôt que durant l'été comme les versions précédentes.

Rendu supposé du Pixel 6A

Il serait équipé du même SoC Google Tensor que les Pixel 6 et devrait reprendre le nouveau design de la série. A l'arrière, le Pixel 6A ne disposerait que deux capteurs photo et un flash et récupérerait le même module ultra grand angle que les modèles de la série.

Mais ce ne serait pas le seul produit annoncé. Selon un autre leaker, Jon Prosser, Google lancerait enfin sa première montre connectée Pixel Watch le 26 mai prochain. Selon les rumeurs, elle serait dotée d'un boîtier circulaire et proposerait un SoC personnalisé conçu avec Samsung.