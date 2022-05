Google Pixel 6a : le lecteur d'empreintes sera moins capricieux

Le lecteur d'empreintes du Pixel 6a sera peut-être un peu plus réactif que ceux des Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Lors de l'événement Google I/O 2022, le géant de Mountain View a présenté son smartphone Pixel 6a qui vient compléter la gamme Pixel 6 en exploitant le même SoC Google Tensor.

L'affichage 6,1 pouces OLED cache sous sa dalle un lecteur d'empreintes mais ce dernier n'est pas le même que celui des appareils mobiles de la gamme.

On se souvient que les Pixel 6 et 6 Pro ont rencontré des problèmes de fonctionnement du lecteur d'empreintes, avec une faible réactivité et un taux de non-reconnaissance important, rendant l'expérience frustrante.

Un hardware différent dans le Pixel 6a

Les correctifs apportés par Google n'ont pas permis d'améliorer franchement la situation. Selon Android Central, la firme a confirmé durant son événement développeur qu'elle utilisera un nouveau lecteur d'empreintes moins problématique.

De quoi rendre d'autant plus séduisant le Pixel 6a qui, tout en se limitant à un bloc photo en 12 megapixels, conserve un certain nombre de fonctionnalités de ses grands frères, à commencer par la gomme magique.

Le Pixel 6a sera commercialisé le 21 juillet (précommandes) et livré à partir du 28 juillet pour un tarif de 459 €.