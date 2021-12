Pixel Watch : nouveaux détails sur la montre connectée qui se fait désirer

La montre connectée Pixel Watch verrait bien enfin le jour en 2022. La rumeur de la mystérieuse smartwatch a été relancée récemment avec l'affirmation de l'existence d'un projet Rohan qui mettrait en valeur la plate-forme Wear OS 3.

Les quelques informations diffusées par Business Insider la semaine dernière ont fait réagir le leaker Jon Prosser qui a publié une vidéo donnant de nouvelles informations et complétant celles attendues sur la montre, à partir de ce qui est présenté comme une vidéo promotionnelle.

Il indique que la smartwatch sera bien lancée en 2022 et qu'elle aura un boîtier circulaire avec un affichage sans bordures et s'incurvant à la marge. On trouvera sur la tranche un unique bouton qui est peut-être aussi une couronne rotative.

La Pixel Watch embarquera plusieurs capteurs de mesure des paramètres physiologiques comme la fréquence cardiaque et l'oxymétrie sanguine, le tout avec une grosse journée d'autonomie. Il est également question d'une intégration des services Fitbit dans Wear OS 3.

Max Weinbach, autre leaker, suggère que la montre connectée de Google utilisera elle aussi un SoC custom conçu avec Samsung qui pourrait être une variante de l'Exynos W920 de la Galaxy Watch 4.