Pixel 7 Pro : un modèle vendu comme un 6 Pro désactivé à distance

Des prototypes des prochains smartphones de Google sont visiblement déjà dans la nature et pas forcément très bien surveillés. Après la découverte d'un Pixel 7 mis en vente sur eBay des mois avant son officialisation, une autre histoire étonnante concerne cette fois un Pixel 7 Pro.

Sur Reddit, l'utilisateur AMC20_ affirme avoir acheté un Pixel 6 Pro sur le Facebook Marketplace et l'avoir utilisé normalement durant trois semaines. Il s'avère toutefois qu'il s'agissait en fait d'un prototype du Pixel 7 Pro.

Son propriétaire dit ne s'en être aperçu que lorsque Google a supprimé à distance les données du smartphone, sans doute après la révélation du Pixel 7 sur eBay, rendant l'appareil inutilisable et ayant supprimé toutes les données.

Des prototypes dans la nature

Privé du firmware, seul le Fastboot se lance et la référence du produit, Cheetah EVT1.1, confirme à la fois qu'il s'agit d'un prototype et du nom de code du Pixel 7 Pro, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et un modem 5G Exynos 5300 de Samsung.

On notera également sur une photo que le dos du smartphone présente un logo fantaisiste et non celui de Google, typique d'un modèle en cours de développement.

La relative proximité de design, surtout dans le coloris noir, a pu éventuellement créer une confusion sur la nature réelle du smartphone même si le bandeau du bloc photo présente tout de même certains différences.