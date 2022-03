Google Pixel 6a et Pixel Watch en même temps ?

D'après l'une de ses sources, le site Android Police rapporte que deux appareils avec des noms de code bluejay et rohan sont apparus dans le système d'inventaire d'un opérateur américain. Des noms de code qui font respectivement référence au smartphone Google Pixel 6a et à la montre connectée Google Pixel Watch.

Hormis des indices concernant un lancement qui se rapproche et avec donc une commercialisation qui pourrait se faire en même temps pour ces deux produits ayant déjà fait l'objet de rumeurs, peu de détails supplémentaires sont à se mettre sous la dent.

A priori, les regards devront se tourner vers la prochaine conférence Google I/O qui est traditionnellement en mai pour des informations officielles. Ce devrait en tout cas être aux alentours de cette échéance.

Des informations sur les couleurs et le stockage

En attendant, les nouvelles informations d'Android Police évoquent des couleurs noir, blanc et vert pour le Google Pixel 6a et 128 Go de stockage. Pour la smartwatch Google Pixel Watch, ce sont des couleurs gris, noir et or, et 32 Go de stockage ce qui serait bien supérieur aux autres montres connectées avec Wear OS.

Malheureusement, il n'y a pas de fuite sur la question du prix ou avec des dates de lancement spécifiques.