Google Pixel 7 et 7 Pro : une fiche technique en fuite

Le 6 octobre prochain, Google va présenter ses smartphones Pixel 7, Pixel 7 Pro, sa montre connectée Google Pixel Watch et des appareils Nest pour la maison connectée. Un aperçu du design des nouveaux smartphones a déjà été donné par Google depuis plusieurs mois.

Sur Twitter, le leaker Yogesh Brar publie dans deux messages les caractéristiques techniques principales des Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro fonctionnant avec Android 13. Une publication à prendre néanmoins avec des réserves de rigueur, dans la mesure où elle est estampillée rumeur.

Avec SoC Google Tensor G2

Les Google Pixel 7 et 7 Pro seraient tous les deux équipés d'un SoC Google Tensor G2 et avec puce de sécurité Titan. Ce nom de Google Tensor G2 a déjà été officialisé. Par ailleurs, la deuxième génération du SoC Tensor a été repérée sur Geekbench pour un Pixel 7 Pro.

La finesse de gravure serait de 4 nm - et non plus 5 nm - via une technologie 4LPE de Samsung (4 nm Low Power Early). La configuration CPU serait avec 2 cœurs ARM Cortex-X1 à 2,85 GHz, 2 cœurs ARM Cortex-A76 à 2,35 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A55 à 1,80 GHz pour un gain minime au niveau des fréquences. La partie GPU passerait à un Mali-G7110 et le TPU (Tensor Process Unit) pour la gestion de l'IA serait amélioré.

Le SoC Google Tensor G2 serait associé à 8 Go de RAM pour le Pixel 7 et 12 Go de de RAM pour le Pixel 7 Pro, tandis que le stockage serait de 128 Go ou 256 Go. Il n'y aurait donc pas d'évolution par rapport aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. De même, les capacités pour les batteries seraient du même acabit à 4 700 mAh et 5 000 mAh. Yogesh Brar souligne une charge rapide filaire de 30 W, et de la charge sans fil toujours au rendez-vous pour les deux appareils.

Une taille d'écran à la baisse pour le Pixel 7

Le Google Pixel 7 afficherait sur un écran OLED de 6,3 pouces (FHD+) et non plus de 6,4 pouces comme pour le Pixel 6. Il s'agirait encore d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour le Google Pixel 7 Pro, ce serait encore un affichage de 6,7 pouces (QHD+) et adaptatif jusqu'à 120 Hz grâce à la technologie de dalle LTPO.

Pour les deux nouveaux smartphones, le capteur photo à l'avant serait de 11 mégapixels, ce qui constituerait une évolution pour le Pixel 7. À l'arrière, le Pixel 7 aurait un double capteur photo 50 + 12 (ultra grand-angle) mégapixels, et un triple capteur photo 50 + 12 (ultra grand-angle) + 48 (téléobjectif) mégapixels pour le Pixel 7 Pro. Si cela se confirme, la partie photo à l'arrière jouera la carte du conservatisme.

Hormis le SoC Google Tensor G2, les caractéristiques techniques des Google Pixel 7 et 7 Pro connaîtraient une évolution à la marge. Google devra alors surtout convaincre du côté des traitements d'IA, ce qui est clairement l'objectif depuis le passage à sa propre puce. Certes… il y aura aussi un design remanié avec la fameuse barre photo.