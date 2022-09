Le prix de la Google Pixel Watch n'a plus de secret

C'est le 6 octobre prochain que Google tiendra son événement automnal Made by Google pour le lancement de ses smartphones Pixel 7, Pixel 7 Pro (avec Tensor G2) et de sa montre connectée Google Pixel Watch. En prime, il y aura également des annonces concernant des appareils Nest pour la maison connectée.

Un routeur Wi-Fi compatible Wi-Fi 6E est ainsi attendu, et probablement un nouveau modèle du Chromecast avec Google TV qui viendrait se positionner dans l'entrée de gamme avec du 1080p au lieu de la 4K. Pour autant, le dongle HDMI apporterait la compatibilité Bluetooth LE et le support du codec AV1.

Parmi ces produits, la Pixel Watch sera la première montre connectée conçue par Google qui en a déjà donné un premier aperçu officiel en mai, et après de multiples fuites au fil des mois. C'est désormais son prix qui fait l'objet d'une indiscrétion.

Prix plutôt premium pour la Pixel Watch

Un prix pour la Pixel Watch dans sa version LTE avait déjà été évoqué et il se confirme. Via une source chez un revendeur, 9To5Google donne le prix de 399,99 $ aux États-Unis. Deux sources valent mieux qu'une, et cette fois-ci le prix du modèle Bluetooth / Wi-Fi est également cité. Il débutera à 349,99 $.

Une question est de savoir ce qu'il adviendra du prix en euros, mais 9to5Google écrit que le prix européen de la Pixel Watch n'est pas moins cher que le prix américain, contrairement à diverses rumeurs à ce sujet. Ce sera donc également un prix élevé, avec un positionnement tarifaire au-dessus de la Galaxy Watch 5 de Samsung.

Également équipée de Wear OS, la dernière montre de Samsung débute au prix de 329 $ dans sa version 4G (349 € en France), et avec un prix à partir de 279 $ dans sa version Bluetooth / Wi-Fi (299 € en France). Google devra donc avoir des arguments convaincants pour justifier le prix de sa Pixel Watch.

Design connu, mais incertitude sur le SoC et la batterie

Avec un cadran rond et légèrement bombé et composée d'acier inoxydable recyclé, la Pixel Watch est dotée d'une couronne tactile. Elle profite d'applications natives Google dont Google Maps, Google Assistant, Google Wallet et Google Home. Google a souligné une intégration poussée d'outils de santé et de fitness de Fitbit.

Par contre, Google n'a pas officialisé d'autres caractéristiques, et notamment la puce et la batterie. Il s'agirait d'une puce Exynos 9110 de Samsung - et non l'Exynos W920 de la Galaxy Watch 5 - qui date de mi-2018.

Ce SoC est gravé en 10 nm et bénéficie d'un modem 4G LTE Cat 4. Il est avec deux cœurs ARM Cortex-A55 à 1,15 GHz pour la partie CPU et un GPU Mali-T720 MP1. Le GPU peut gérer des écrans d'une définition qHD (854 x 480 , 480 x 480 pixels).

L'Exynos 9110 avec coprocesseur serait associé à plus de 1,5 Go de RAM et 32 Go de stockage. La batterie d'une capacité de 300 mAh procurerait à la Pixel Watch une autonomie de l'ordre de 24 heures.