Le Pixel Fold avec écran repliable deviendra-t-il le Pixel Notepad ?

Le premier smartphone avec affichage repliable chez Google pourrait prendre la dénomination Pixel Notepad et coûter moins cher qu'un Galaxy Z Fold de Samsung.

Parmi les nouveaux arrivants sur le segment des smartphones avec affichage repliable, on pourrait bientôt retrouver Google et ses smartphones Pixel. La rumeur autour d'un Pixel Fold revient régulièrement avec des hauts et des bas concernant l'évolution du projet.

La rumeur reste tenace, suggérant que le projet n'est pas abandonné mais connaît des évolutions. Avec l'arrivée d'Android 12L, variante destinée aux smartphones équipés d'un affichage pliable, l'hypothèse d'un smartphone Pixel pliant se veut toujours pertinente.

Le site 9to5Google indique avoir eu des échos selon lesquels le Pixel Fold aurait en fait pour dénomination Pixel Notepad.

Un autre terme, Logbook, a également été mis en avant, ce qui laisse penser que Google va bien dans cette direction d'un nom qui rappellerait un carnet de prise de notes, et donc sans doute avec un format se repliant comme un livre, plutôt qu'un modèle de type clapet.

Selon la même source, 9to5Google souligne que le prix de ce Pixel Notepad serait sensiblement inférieur à celui du Galaxy Z Fold 3 de Samsung, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour une première génération.

La disponibilité du smartphone pourrait cependant être limitée, avec une présence d'abord aux Etats-Unis puis étendue à certains marchés internationaux par la suite.