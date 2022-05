Pixel Fold : le premier smartphone avec écran pliable de Google pour la fin de l'année ?

Le Pixel Fold, ou premier smartphone avec écran repliable conçu par Google, n'est pas encore d'actualité continue d'alimenter les rumeurs. Elles sont notamment portées par les déclarations de l'analyste Ross Young, du cabinet DSCC spécialisé dans le suivi des technologies d'écran, et ce dernier évoque de nouveau un lancement prévu pour la fin d'année.

L'arrivée d'Android 12L, la variation de la plate-forme mobile adaptée aux tablettes et appareils avec écran repliable, peut constituer un signe, même si quelques mois plus tôt, le même analyste affirmait que le projet était au point mort.

Ross Young affirme désormais que le Pixel Fold (en attendant de connaître sa dénomination finale) et le Galaxy Z Fold4 de Samsung auront un affichage repliable similaire, mais avec un affichage externe plus petit, de 5,8 pouces, pour le produit de Google (contre 6,19 pouces pour l'écran secondaire chez Samsung).

Il suggère ainsi que les ratios entre les deux appareils seront différents et que Google pourrait opter pour un format plus compact mais peut-être aussi un peu plus ergonomique, à l'image du modèle Oppo Find N.

Si Google pourrait lancer son smartphone à un tarif plus bas que celui du Galaxy Z Fold3, il resterait autour de 1400 dollars, soit significativement plus haut qu'un smartphone comme le Galaxy Z Flip3.