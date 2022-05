Pixel Fold : mauvaise nouvelle pour le smartphone pliant de Google

Le premier smartphone pliant de Google fait régulièrement l'objet de rumeurs mais semble peiner à arriver au stade de finalisation qui permettrait de le commercialiser. Aux dernières nouvelles, le Pixel Fold (nom supposé) devait être commercialisé en fin d'année et proposer un affichage se repliant vers l'intérieur à la façon du Galaxy Z Fold3.

L'arrivée de la variante Android 12L de l'OS mobile de Google, destinée aux tablettes et appareils pliables, semblait propice à une annonce officielle mais le site The Elec affirme maintenant que le Pixel Fold ne serait plus prévu pour cette année.

Le smartphone pliant n'arriverait qu'en 2023 et la seule explication donnée est Google ne serait pas encore satisfait du résultat pour envisager de le commercialiser.

Samsung Galaxy Z Fold3

Pas si simple de concevoir un smartphone pliant

Le segment est encore jeune et relève de l'exploration, même si plusieurs fabricants ont récemment lancé leur propre modèle, souvent uniquement leur marché national et en faible volume.

Entre la complexité du design, avec des systèmes de double batterie et une charnière qui doit être à la fois robuste et précisément alignée pour assurer des centaines de milliers de manipulations dans la vie du produit, il n'est sans doute pas facile de passer outre toutes les difficultés techniques. Et s'il est possible de faire disparaître la pliure centrale, c'est encore mieux mais à la portée de tous.

The Elec évoque toujours un smartphone doté d'un affichage souple interne de 7,57 pouces avec une protection UTG (Ultra Thin Glass) et un affichage externe de 5,8 pouces. La présence d'un SoC Google Tensor reste fortement probable, celle d'une charge rapide un peu moins.