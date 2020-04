Pixel 4a : la boîte du smartphone se dévoile, lancement imminent ?

Les Pixel 4 / 4 XL constituent la nouvelle référence en matière de smartphones proposée par Google mais il y a de bonnes chances que la série s'étoffe bientôt avec des modèles de milieu de gamme.

Comme les Pixel 3a sont venus accompagner les Pixel 3, une famille de smartphones Pixel 4a est attendue et s'est déjà largement dévoilée officieusement sur la Toile.

Le lancement est attendu dans les parages de feu la conférence Google I/O 2020, ce qui pourrait correspondre comme l'an dernier à la période avril / mai. L'apparition de photos montrant la boîte du Pixel 4a plaide pour une annonce imminente, après une vidéo de prise en main parue il y a peu.

Diffusées sur le compte @TechDroider, elles montrent les emballages sous cellophane avec la dénomination Pixel 4a et un rendu du capteur photo arrière logé dans un carré. Difficile en revanche de distinguer le lecteur d'empreintes censé se situer au dos du smartphone.

Il pourrait bien sûr s'agir d'un fake à partir de ce que l'on sait déjà du smartphone mais le timing correspond avec les rumeurs antérieures évoquant une production lancée en avril et qui ne serait que peu affectée par la crise mondiale du coronavirus.

Le Pixel 4a devrait proposer un affichage 5,81 pouces FHD+ et proposer un SoC Snapdragon 730G avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il proposera un capteur photo unique 12 megapixels à l'arrière et un module 8 megapixels à l'avant, et l'ensemble fonctionnera bien sûr avec Android 10, pour un tarif envisagé de 399 dollars.