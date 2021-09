Pixelbook 2 : le Soc Google Tensor à bord du remplaçant du Pixelbook Go

La gamme de smartphones Pixel profitera d'un SoC custom Google Tensor, ce qui constituera une première et le point de départ d'une stratégie qui pourrait couvrir plusieurs catégories de produits.

Déjà, il se murmure que la firme prépare des SoC ARM pour chromebooks. Avant cela, Google pourrait déployer son SoC Tensor dans un nouveau Pixelbook. Selon le leaker Al (@AppleLe257), un Pixelbook 2 serait en préparation et il en donne quelques caractéristiques.

Il serait ainsi le remplaçant de l'actuel Pixelbook Go vendu aux Etats-Unis et conserverait un écran de 13,3 pouces. Mais à la place de l'Intel Core de 8ème génération, on trouverait donc le SoC ARM Google Tensor.

Google Pixelbook 2

Replacing Pixelbook Go

13.3" Display

Google Tensor

Orange,Green,Yellow,Blue,Pink pic.twitter.com/7ZjlyLUFbY — Al (@AppleLe257) September 24, 2021

Plusieurs coloris seraient prévus (orange, vert, jaune, bleu, rose) et le leaker dévoile des rendus supposés de la machine. Sous Chrome OS, elle dispose de ports USB-C de chaque côté et proposera un large trackpad.

Le Soc Google Tensor offre-t-il la même flexibilité que la puce Apple M1 pour permettre une intégration dans de multiples produits, des smartphones aux chromebooks ? Il est encore trop tôt pour le savoir et l'information reste donc à prendre avec des pincettes.