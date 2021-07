Play Store : des États américains accusent Google de monopole illégal

Nouvelle procédure antitrust intentée à l'encontre de Google. Plusieurs États américains ont Google Play et la distribution d'applications Android dans le collimateur.

Une coalition de 37 procureurs généraux d'États américains dépose une plainte antitrust contre Google. Ils accusent Google de comportement illégal et anticoncurrentiel afin de " maintenir son pouvoir monopolistique sur les marchés de la distribution d'applications mobiles et du traitement des paiements in-app. "

Le Google Play Store pour les applications Android est donc au centre de cette énième affaire, avec les commissions perçues par Google pour des transactions gérées par son système de paiement.

" Google utilise sa position dominante pour écraser illégalement la concurrence et réaliser des milliards de dollars de bénéfices. Par son comportement illégal, la société a fait en sorte que des centaines de millions d'utilisateurs d'Android se tournent vers Google, et uniquement vers Google, pour les millions d'applications qu'ils choisissent de télécharger sur leurs smartphones et tablettes ", déclare Letitia James.

Google met en avant le sideloading détesté par Apple

La procureure générale de l'État de New York dénonce un monopole illégal de Google avec un impact sur la survie de " millions de petites entreprises qui ne cherchent qu'à être compétitives. " Parmi les griefs, le fait que Google imposerait des barrières techniques qui découragent fortement voire empêchent les développeurs d'applications tierces de les distribuer hors du Google Play Store.

Dans une réaction, Google dit trouver " étrange qu'un groupe de procureurs généraux d'États ait choisi d'intenter une action en justice pour attaquer un système qui offre plus d'ouverture et de choix que d'autres. "

Pour Google, la plainte imite une procédure infondée d'Epic Games " qui a profité de l'ouverture d'Android en distribuant son application Fortnite en dehors de Google Play. " Contrairement à Apple avec l'App Store, le sideloading d'applications n'est pas un gros mot pour Google. À voir si cela pèsera dans la balance.