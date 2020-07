Coronavirus : Google prolonge le télétravail de ses salariés jusqu'à juillet 2021

La pandémie de Covid-19 fait toujours rage aux Etats-Unis et provoque des reconfinements régionaux au fil de l'explosion des contaminations avérées. Dans ce contexte, le géant Google serait sur le point de prolonger la période de télétravail volontaire pour ses salariés, selon une information du Wall Street Journal.

Initialement ouverte jusqu'à fin 2020, la possibilité de télétravail serait prolongée jusqu'à fin juin 2021 avec une validité pour la quasi-totalité des 200 000 salariés du groupe, sauf présence indispensable au bureau.

Si Twitter a fait figure d'exception en annonçant que l'ensemble de ses salariés pouvaient désormais rester en télétravail, et tandis que Facebook se prépare à faire passer 50% de ses effectifs en télétravail permanent d'ici quelques années, nombre de grandes entreprises américaines ont prévu de maintenir le télétravail jusqu'à la fin de l'année.

Google va donc dès à présent un peu plus loin en étendant de six mois cette période atypique. Son CEO Sundar Pichai souhaite ainsi donner la possibilité à ses salariés de s'organiser pour les mois à venir, notamment pour ceux ayant des enfants et alors que la reprise des cours à la rentrée reste conditionnée à l'évolution de la maladie.

Plus largement, les entreprises envisagent de maintenir une partie de leurs effectifs en télétravail après la pandémie. Travailler à domicile pourrait donc devenir une tendance mieux acceptée et intégrée dans la culture d'entreprise, petite comme grande.