Google Tensor : le SoC des Pixel 6 gravé en 5 nm chez Samsung

Pour accompagner le lancement d'Android 12, Google va lancer une nouvelle série de smartphones Pixel 6 qui se révèle ambitieuse à plus d'un titre. A côté d'un design plus original et soigné, la gamme abandonne les puces Snapdragon pour proposer un SoC Google Tensor spécifique que l'on ne retrouvera pas ailleurs.

La firme n'en a pas donné beaucoup de détails sinon qu'il profite des avancées en matière d'IA de ses TPU (Tensor Processing Unit) utilisés dans ses serveurs, mais ici dans une version mobile.

On y trouve également une nouvelle puce de sécurité Titan M2 et la puce Pixel Visual Core. On ne sait pas encore comment est organisé le SoC mais il apparaît qu'il est gravé en 5 nm chez Samsung.

Le groupe coréen est suspecté d'avoir participé à la conception même du Google Tensor (alors connu sous le nom de code Whitechapel) en plus de prendre en charge la production.

La puce aurait donc la même finesse de gravure que l'Exynos 2100 ou le Snapdragon 888 et la rumeur veut que ses performances générales soient proches de celles du Snapdragon 870, avec la particularité de fonctionnalités IA étendues.

Il faudra attendre quelques mois encore la commercialisation de la gamme Pixel 6 pour en savoir plus sur les caractéristiques du SoC Google Tensor mais une chose est sûre, Google est encore monté d'un cran dans sa stratégie hardware.