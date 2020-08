Montres connectées : la nouvelle version de Wear OS repose sur Android 11

Même si Wear OS n'est plus au coeur des préoccupations de Google, une nouvelle version reposant sur Android 11 va faire son apparition en même temps que les montres connectées sous Snapdragon Wear 4100.

L'environnement Wear OS de Google n'a pas connu sur le segment des montres connectées le même succès retentissant qu'Android dans les smartphones et les nouvelles sont plutôt rares quant à ses évolutions.

Pourtant, Google s'est engagé dans le rachat de Fitbit tandis que plusieurs fabricants continuent de lancer des produits exploitant cette solution. L'arrivée du nouveau SoC Snapdragon Wear 4100 / 4100+ de Qualcomm va permettre de la remettre en lumière.

Une nouvelle version de Wear OS reposant sur Android 11 est annoncée discrètement dans un billet de blog de Google. Elle promet dans ses grandes lignes un appairage plus simple, un démarrage 20% plus rapide des applications et un support renforcé de la 4G.

On trouvera aussi quelques nouveautés comme le compte à rebours pour bien se laver les mains durant 40 bonnes secondes en ces temps de Covid-19 et un nouvel affichage de la météo plus facilement lisible d'un coup d'oeil.

Google salue l'arrivée de nouveaux acteurs dans la sphère Wear OS avec les montres connectées de marques comme Xiaomi, Suunto et Oppo. Plus largement, la firme indique son intention d'aider les développeurs à apporter les fonctions d'Android 11 dans les objets connectés