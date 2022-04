Google, YouTube et dépôt de cookies : un bouton pour tout refuser

Pour le moteur de recherche Google et YouTube, un bouton va permettre à l'utilisateur de refuser en un clic le dépôt de cookies.

Pour son moteur de recherche et la plateforme de vidéos en ligne YouTube en Europe, Google annonce le déploiement d'un changement en rapport avec le refus du dépôt de cookies exprimé par l'utilisateur, et son corollaire pour le suivi de la navigation.

Dans le cadre d'une procédure en un clic, un bouton " Tout refuser " va être proposé sur le premier écran lors d'une consultation. Il sera accompagné des boutons " Tout accepter " pour l'opération inverse (le bouton " J'accepte " actuel) et " Plus d'options " pour la personnalisation du choix des cookies (le bouton " Personnaliser ").

" Cette mise à jour a nécessité une refonte du fonctionnement des cookies sur nos sites. Nous avons également dû effectuer des changements majeurs et coordonnés de l'infrastructure de Google. [...] Ces modifications ont également des conséquences sur les sites et les contenus de créateurs qui reposent sur les cookies pour accroître leur activité et générer des revenus ", souligne Google.

Pas de hasard

De telles modifications font suite à l'amende de 150 millions d'euros infligée en début d'année par la Cnil à Google. Le gendarme français des données personnelles avait pointé du doigt le non-respect et des manquements à la législation en matière de cookies.

Le litige portait sur une atteinte à la liberté du consentement des internautes avec l'absence d'une solution permettant de refuser les cookies aussi immédiatement et facilement que pour les accepter. Sous peine d'une astreinte de 100 000 euros par jour de retard, Google disposait d'un délai de 3 mois afin de procéder à des changements idoines.

Le déploiement de la solution de refus des cookies en un clic concerne d'abord la France, puis ultérieurement l'ensemble de l'Espace économique européen (Union européenne, Islande et Norvège), ainsi que le Royaume-Uni et la Suisse. Rappelons que Google travaille à la fin de cookies tiers dans le cadre de l'initiative Privacy Sandbox.