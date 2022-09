GoPro Hero 11 Black : l'action cam va particulièrement s'améliorer sur un point

Pour filmer ses exploits sportifs ou garder un souvenir de ses activités en extérieur, rien de tel qu'une action cam et, en la matière, la marque GoPro constitue l'une des références du marché.

Les caméras d'action profitent d'un format compact, d'une batterie souvent amovible, d'un boîtier généralement au moins protégé contre les aspersions et surtout de tout le nécessaire pour filmer et photographier dans de bonnes conditions malgré des conditions en extérieur pas toujours évidentes.

Credit : WinFuture

GoPro a su s'imposer sur le marché avec sa gamme Hero et une nouvelle caméra sportive compacte est en approche. Le site WinFuture avait déjà dévoilé le design de la GoPro Hero 11 Black, soulignant la proximité de son design avec le modèle actuel.

Un design bien connu, un capteur plus grand

On retrouvera ainsi sur cette caméra sport un grand écran à l'arrière mais aussi un affichage plus petit à l'avant pour se filmer sous toutes les coutures ainsi qu'un grand bloc photo dont la même source dévoile à présent les caractéristiques.

La GoPro Hero11 Black devrait logiquement améliorer la qualité des prises de vue en optant pour un capteur CMOS plus grand de 27 Mégapixels (au lieu de 23 megapixels pour la GoPro Hero10 Black) avec un angle de vision plus large.

Ce nouveau module permettra de réaliser des vidéos en 5,3K et 60 fps mais aussi de filmer avec une qualité vidéo en 4K / Ultra HD 120 fps pour conserver une belle netteté et une précision du mouvement même en pleine action.

Il sera de plus capable de reconnaître les visages et de faire la mise au point automatiquement sur ceux-ci pour un meilleur rendu de la prise de vue. Il est également question d'une stabilisation d'image HyperSmooth 5.0 pour réduire les tremblements et le flou.

Les fondamentaux GoPro toujours là

Pour avoir un aperçu, on pourra utiliser un écran tactile de 2,27 pouces à l'arrière du boîtier ou passer par l'affichage 1,4 pouce à l'avant. La reconnaissance vocale sera en outre toujours de la partie.

Credit : WinFuture

La caméra d'action GoPro Hero11 Black proposera la même batterie ADBAT-011 de 1720 mAh que précédemment et la coque étanche assurera un usage même sous l'eau jusqu'à 10 mètres de profondeur sans caisson.

La connectique USB-C et le port pour carte-mémoire microSD permettant l'extension du stockage seront donc toujours protégés par une trappe sur le côté. Sur la tranche inférieure, une fixation donnera la possibilité d'utiliser les nombreux accessoires disponibles pour la fixer sur un casque, un harnais, à un vélo...

Prix et disponibilité sont encore un mystère mais l'annonce officielle ne devrait plus tarder.