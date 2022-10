Gotham Knights : du gameplay en 8K et détails au max

Le chevalier noir est mort : voilà le point de départ de Gotham Knights, le nouveau jeu de Warner Bros Games, qui permet de proposer une nouvelle aventure dans la fameuse ville de Gotham City, mais avec de nouveaux intervenants.

Batman est mort

Face à la mort de Batman, les 4 justiciers Nightwing, Robin, BatGirl et RedHood doivent prendre le relais pour combattre le crime et la fameuse Cour des Hiboux. Le titre a été présenté comme une super production et a subi autant de fuites que de reports de lancement.

Heureusement, il est désormais disponible et l'occasion se présente ainsi pour les mieux équipés de dévoiler le titre sous son plus beau jour.

Warner Bros Montréal avait annoncé que le titre serait techniquement à la page et qu'il profiterait de tout ce qu'il est possible de faire avec le matériel disponible auprès des joueurs. Cela a immédiatement impliqué l'éviction du jeu sur les consoles d'ancienne génération PS4 et Xbox One, mais aussi entrainé des choix drastiques comme le fait de le limiter à 30 fps sur console, du fait des limites de la Xbox Series S.

Sur PC, on profite malgré tout d'un jeu totalement débridé et Gotham Knights poussé dans les réglages Ultra et en 8K a de quoi flatter la rétine. Ray Tracing au max, paramètres poussés à fond, le jeu est tout simplement sublime, et ce, malgré la nuit sombre qui pèse sur Gotham City.

La vidéo proposée a été capturée sur une machine de guerre : un PC sous RTX 4090 associée à un Intel Core i9 9900K et 16 Go de DDR4 à 3800 MHz. Une configuration qui coute un bras, mais qui permet de voir ce que le jeu a vraiment dans le ventre.