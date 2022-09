Gotham Knights : une nouvelle bande-annonce en 4K sur PC

Warner Bros Games Montréal vient de partager une nouvelle bande-annonce pour son prochain gros jeu vidéo à venir : Gotham Knights.

Le titre qui proposera une aventure dans Gotham City mais sans le mythique chevalier noir devra réussi à séduire les joueurs avec un nouveau concept basé sur la coopération.

Au menu du jeu : une carte énorme qui permettra de revisiter Gotham City dans ses quartiers les plus sombres et 4 héros qui devront mener l'enquête au lendemain de la mort annoncée de Batman.

Les joueurs pourront ainsi prendre en main Batgirl, Robin, Nightwing et Redhood pour jouer entre amis jusqu'à 2 joueurs. Les héros devront faire face à la mystérieuse Cour des Hiboux, chacun disposant d'un style de jeu différent , d'accessoires et coups spéciaux lui étant propres.

On sait déjà que le titre fera l'impasse sur la précédente génération de consoles de jeux (PS4 et Xbox One) et ne misera que sur la nouvelle génération : PS5, Xbox Series mais aussi PC. C'est d'ailleurs la version PC qui nous en met plein les yeux dans cette nouvelle bande-annonce en 4K.

Les développeurs mettent ainsi en avant la prise en charge de la 4K et du framerate débridé, mais également du Ray Tracing, Nvidia DLSS2, AMD FSR2 et Intel XESuper Sampling (XeSS). Le titre sera également compatible avec les écrans larges et les configurations à plusieurs écrans.

Gotham Knights sortira sur consoles et PC le 21 octobre prochain.