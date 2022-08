GPD Win 4 : le Micro PC ressemblera encore plus à une console

La marque GPD propose différents formats de micro-PC ultra compacts, à l'image du récent GPD Win 2 Max avec clavier surmonté de contrôles de jeu tout en intégrant des processeurs AMD ou Intel basse consommation récents.

Son prochain produit se dévoile déjà via les indiscrétions de @carygolomb qui en montre plusieurs rendus. Le GPD Win 4 s'annonce comme une machine hybride avec écran coulissant révélant un clavier et dont le style rappelle fortement la Sony PSP une fois refermé, avec ses contrôles latéraux et une grande dalle de 6 pouces.

Une belle évolution

Les formes sont plus arrondies que pour le GPD Win 3 lancé fin 2020 mais l'idée reste globalement la même. On sait déjà qu'elle embarquera un APU AMD Ryzen 7 6800U mais il n'est pas fait mention de variante avec processeur Intel.

On trouvera moult contrôles, sticks (à effet Hall, ce qui devrait éviter les problèmes de drift), gâchettes, boutons et même un lecteur d'empreintes ainsi qu'un clavier toujours très étroit mais à touches physiques.

GPD ne donne pas de date de lancement pour son GPD Win 4 et est occupée au lancement du Win 2 Max qui propose lui aussi un APU Ryzen 7 6800U.