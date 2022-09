GPD Win 4 : le mini PC console façon PSP promet du lourd

Avec le GPD Win 4, un concurrent de la console Steam Deck pourrait émerger avec des caractéristiques attractives, le clavier en plus.

La marque GPD, habituée des mini PC et consoles au format ultracompact, prépare déjà un nouveau modèle, tout juste après le lancement de la campagne de financement participatif pour le micro-PC GPD Win 2 Max, moins orientée gaming même si elle se dote aussi de contrôles spécifiques.

La machine GPD Win 4 s'annonce déjà d'après les premiers rendus comme une console de jeu au style très proche de la Sony PSP et qui ajoute un clavier coulissant sous l'affichage pour servir également d'ordinateur portable miniaturisé.

Autour de l'écran tactile de diagonale 6 pouces et en résolution Full-HD 1080p, la console de jeu proposera des contrôles, sticks, croix directionnelle et des boutons, tandis que des gâchettes sont activables à l'arrière pour profiter au mieux des jeux vidéo.

Une configuration plutôt solide

Si le design rappelle la PSP, la configuration se rapproche plutôt de la console Steam Deck capable de faire tourner des jeux PC. Comme elle, la GPD Win 4 embarque un APU AMD, qui est ici un Ryzen 7 6800U avec 8 coeurs Zen 3+ et une partie graphique RDNA 2 mais dans une variante qui serait limitée à 15W.

Le youtubeur Cary Golomb, déjà à l'origine des premiers rendus de l'appareil électronique, ajoute des précisions sur la configuration en indiquant qu'elle proposera 16 à 32 Go de RAM LPDDR5-6400 et qu'elle pourrait offrir 1 à 2 To de stockage SSD NVMe.

Le plein de connectivités

On peut s'attendre à des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2, tandis qu'un modem 4G LTE pourrait être proposé en option pour la rendre autonome. La connectique filaire serait riche avec un port USB4 offrant des débits à 40 Gbps, un USB-A 3.2 Gen2, un USB-C 3.2Gen2 et un port pour carte micro-SD, ce qui donnera toute latitude pour ajouter des périphériques.

La console / PC embarquerait enfin une batterie de 42,62 Wh, offrant une capacité à peine supérieure à celle de la Steam Deck (40 Wh). Cela sera-t-il suffisant ?

GPD ne donne pour le moment pas de fenêtre de lancement ni de prix pour la GPD Win 4 qui passera sans doute elle aussi par une campagne de financement participatif le moment venu.